Стали известны подробности предстоящего Послания Президента Беларуси к народу и парламенту

23 Апреля 2018 15:01

Пресс-секретарь Главы государства Наталья Эйсмонт отметила, что мероприятие будет иметь определенные отличительные особенности.

"Это будет своего рода актуализация задач и тем, которые в течение прошлого года обсуждались во время масштабных и знаковых мероприятий с участием Президента. Сейчас главное - очертить круг глобальных задач на перспективу с учетом уже принятых решений и конкретных поручений", - подчеркнула Наталья Эйсмонт.

К примеру, так на уровне Главы государства обсуждали вопросы в сфере сельского хозяйства, ЖКХ, ценообразования, работы реального сектора экономики, продвижения экспорта, спорта, социальной и молодежной политики, а также уже принятые решения в части либерализации условий для ведения бизнеса и поощрения деловой инициативы граждан, развития цифровой экономики, науки и образования. Только с начала года и только во время публичных мероприятий экономической тематики коснулись около полусотни раз.

Напомним, завтра Президент Беларуси обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Традиционно на мероприятие в Овальный зал приглашены высшие должностные лица, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, представители дипкорпуса, средств массовой информации.