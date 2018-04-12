Совместные проекты Беларуси и Ярославской области обсудили во Дворце Независимости

12 Апреля 2018 15:01

Беларусь предлагает Ярославской области свое участие в инфраструктурных проектах и госпрограммах. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона.

Дмитрий Миронов в Беларуси впервые. Официально в должности губернатора он чуть более полугода, до этого временно исполнял обязанности. Еще до визита во Дворец Независимости буквально накануне ему удалось лично познакомиться с белорусским Президентом. Как и Александр Лукашенко, Дмитрий Миронов большой любитель хоккея. В товарищеском матче на "Чижовка-Арене" команда Президента Беларуси сыграла с ветеранами ярославского хоккея и одержала уверенную победу, 9-7. А уже сегодня во Дворце Независимости состоялся большой разговор об экономических победах. По структуре регион во многом схож с Беларусью. Всегда был важным торговым партнером. Цифра взаимной торговли превышает сотрудничество с рядом наших зарубежных партнеров – более 350 миллионов долларов за прошлый год.

Гиганты белорусского автопрома активно развивают деловые контакты с производителями ярославских двигателей. Созданы и технологические цепочки в станкостроении, нефтехимии. Беларусь предлагает новые проекты в промышленной кооперации, свое участие в инфраструктурных проектах, увеличении поставок пассажирской, коммунальной техники и мясо-молочной продукции, которая уже давно полюбилась не только в столице Золотого кольца.