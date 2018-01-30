Сотрудничество с Россией и ситуация на таможне. Встреча Президента с главой Таможенного комитета Беларуси

30 Января 2018 19:02

Сотрудничество с Россией и в целом ситуация на таможне. Об этом шла речь на встрече Президента с главой Таможенного комитета Беларуси Юрием Сенько.

По итогам 2017 ведомство работает эффективно. Грузопоток через нашу страну вырос, что отразилось и на поступлении платежей в бюджет. Взыскано больше средств - это отражает позитивные тенденции в экономике. Говорит и об активной и прозрачной работе бизнеса.

Белорусская таможня стала более мобильной. Еще готовясь к работе в новых реалиях, а с нового года в силу вступил Таможенный кодекс ЕАЭС, наши специалисты провели сразу несколько экспериментов. Это позволило ускорить и оптимизировать процессы на таможне. Речь об оформлении грузов в автоматическом режиме.

За 2017 таким образом было оформлено более 90 тысяч партий товаров. Это примерно два месяца работы такого пункта пропуска, как "Козловичи". В таком темпе таможенная служба страны будет работать и дальше.

Действительно, отдельная тема – работа по санкционной группе товаров. Белорусская таможня продолжает мониторить ситуацию и пресекать попытки провезти нелегальную продукцию в Россию. Так, в прошлом году витебские таможенники задержали партию морской рыбы. Благодаря сотрудникам оперативной таможни в декабре попытки провезти шампиньоны и крупную партию яблок оказались безуспешны. Грузовики с этим товаром следовали в Россию. Последний случай - в начале этого года. Пресечено сразу две поставки плодоовощной продукции - гранатов и томатов.

Также Главе государства было доложено и о результатах борьбы с контрабандой и административными правонарушениями. В прошлом году таможенники изъяли из незаконного оборота более тонны тяжелых наркотиков. Выявлено четыре крупные партии психотропов. Все они шли в Россию.