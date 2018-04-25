Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Армении

25 Апреля 2018 21:01

Новость последнего часа. Сегодня вечером по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси и Президента Армении. Армен Саркисян подробно рассказал Александру Лукашенко о нынешней ситуации в стране, подтвердив, что она остается сложной. Вопрос будущего Армении сегодня стоит ребром. Также Президент Армении подробно рассказал об истории конфликта, ошибках и недостатках, о ситуации в парламенте и консультациях, которые он сейчас проводит с парламентскими коалициями.

Абсолютно единодушны главы государств в том, что в нынешней ситуации армянский народ не может себе позволить нарушение конституции, особенно при формировании нового правительства - все должно быть в рамках основного закона. Президенты согласовали график дальнейших действий, договорившись работать в контакте. Также условились направить в Армению группу журналистов для объективного освещения происходящих в этой стране событий. Белорусы хотят знать правду о ситуации в Армении, - подчеркнул белорусский лидер.