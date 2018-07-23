Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным

Сегодня по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.

Главы государств обсудили комплекс вопросов двусторонней повестки дня, сделав акцент на расширении торгового сотрудничества. Стороны договорились продолжить взаимодействовать в интересах сохранения позитивной динамики сотрудничества.

Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Возможная встреча двух лидеров может состояться в Сочи. Отдельное внимание президенты уделили продвижению интеграции в Евразийском экономическом союзе, реализации достигнутых ранее договоренностей между странами - членами ЕАЭС, обсудили также ряд организационных вопросов с учетом проведения 27 июля в Санкт-Петербурге заседания Евразийского межправительственного совета.

Главы государств рассмотрели и международную повестку дня. В частности, подробно обсуждались российско-американские отношения, в том числе итоги недавних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Российский лидер проинформировал Александра Лукашенко о нюансах состоявшейся встречи. Основное внимание в ходе разговора было уделено вопросам контроля над вооружениями и продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.