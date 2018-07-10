Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью белорусского государственного деятеля Николая Дементея.



"Ушел из жизни видный государственный деятель, настоящий патриот, преданный родной Беларуси. Николай Иванович Дементей прошел достойный трудовой путь от простого труженика села до крупного политического деятеля", - говорится в соболезновании.



Александр Лукашенко отметил, что Николай Дементей проявил себя как честный и принципиальный руководитель, опытный хозяйственник, настоящий лидер, способный объединять людей и вести за собой к цели.



"Светлая память и бесконечная благодарность ему за пример самоотверженного служения Отечеству", - подчеркнул Глава государства.