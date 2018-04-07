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Соболезнование родным и близким двукратного олимпийского чемпиона выразил Президент Беларуси
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6 Апреля 2018 21:16

Соболезнование родным и близким двукратного олимпийского чемпиона выразил Президент Беларуси

"Александр Курлович вписал яркие страницы в историю олимпийского движения, прославляя нашу Родину на международных соревнованиях. Обладатель 12 мировых рекордов, человек огромного таланта, силы воли и щедрой души, Александр Николаевич после завершения карьеры посвятил свою жизнь развитию спорта и пропаганде олимпийских идеалов среди подрастающего поколения. Светлая память об Александре Курловиче останется в наших сердцах",- говорится в соболезновании.

  

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