Президент
19 Января 2018 19:01
Соболезнование Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву, семьям погибших узбекских граждан в результате возгорания автобуса в Актюбинской области Республики Казахстан, а также всему узбекскому народу.
В соболезновании говорится, что в Беларуси с глубокой болью восприняли это трагическое известие.
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