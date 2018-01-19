Соболезнование Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву

19 Января 2018 19:01

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву, семьям погибших узбекских граждан в результате возгорания автобуса в Актюбинской области Республики Казахстан, а также всему узбекскому народу.





В соболезновании говорится, что в Беларуси с глубокой болью восприняли это трагическое известие.