Президент
11 Апреля 2018 19:01
Соболезнование Президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Алжирской Народной Демократической Республики Абдельазизу Бутефлике, народу этой страны, а также родным и близким погибших при крушении военного самолета.
"В Республике Беларусь с большой печалью восприняли сообщение о гибели военнослужащих в результате крушения самолета Военно-воздушных сил Алжира в провинции Блида. Это тяжелая утрата для вашей страны", - говорится в соболезновании.
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