Главная>>Президент>>Смотрите проект "Разговор у Президента" сегодня сразу после "Панорамы"
Президент
RSS
Смотрите проект "Разговор у Президента" сегодня сразу после "Панорамы"
Скачать Поделиться

1 Февраля 2018 17:06

Смотрите проект "Разговор у Президента" сегодня сразу после "Панорамы"

Президент Беларуси сегодня встретился с представителями силового блока страны. В разговоре с председателем КГБ - акцент на особую роль структуры в обеспечении безопасности и благодарность за хорошую работу в сфере борьбы с коррупцией. На рабочей встрече с главой Госкомитета судебных экспертиз подняли вопросы объективного и честного расследования преступлений. Предлагается установить новый профессиональный праздник - День судебного эксперта. В нынешнем году структуре исполняется 5 лет.

Насколько своевременным было решение о создании нового ведомства, детали использования в работе новейших технологий. Обо всем этом по итогам встречи с Президентом в эксклюзивном интервью рассказал глава госкомитета Андрей Швед.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =