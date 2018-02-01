Смотрите проект "Разговор у Президента" сегодня сразу после "Панорамы"

1 Февраля 2018 17:06

Президент Беларуси сегодня встретился с представителями силового блока страны. В разговоре с председателем КГБ - акцент на особую роль структуры в обеспечении безопасности и благодарность за хорошую работу в сфере борьбы с коррупцией. На рабочей встрече с главой Госкомитета судебных экспертиз подняли вопросы объективного и честного расследования преступлений. Предлагается установить новый профессиональный праздник - День судебного эксперта. В нынешнем году структуре исполняется 5 лет.

Насколько своевременным было решение о создании нового ведомства, детали использования в работе новейших технологий. Обо всем этом по итогам встречи с Президентом в эксклюзивном интервью рассказал глава госкомитета Андрей Швед.