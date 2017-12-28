Президент
28 Декабря 2017 17:00
А.Лукашенко: Систему образования Беларуси усовершенствуют в новом году
Об этом сегодня заявил Президент во время новогоднего благотворительного праздника во Дворце Республики. В Минск на главную елку съехались более 2 тысяч детей из всей страны. Александр Лукашенко призвал юных белорусов хорошо учиться, почаще отрываться от гаджетов, а главное - беречь и приумножать достижения современной Беларуси.
Зал Дворца Республики собрал отличников учебы, победителей олимпиад, тех, кто воспитывается в многодетных семьях и по разным причинам остался без родителей. Главным подарком стало красочное представление "Похитители времени, или Как спасти Новый год". Сказка, в которой добро побеждает зло.
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