А.Лукашенко: Систему образования Беларуси усовершенствуют в новом году

28 Декабря 2017 17:00

Об этом сегодня заявил Президент во время новогоднего благотворительного праздника во Дворце Республики. В Минск на главную елку съехались более 2 тысяч детей из всей страны. Александр Лукашенко призвал юных белорусов хорошо учиться, почаще отрываться от гаджетов, а главное - беречь и приумножать достижения современной Беларуси.

Зал Дворца Республики собрал отличников учебы, победителей олимпиад, тех, кто воспитывается в многодетных семьях и по разным причинам остался без родителей. Главным подарком стало красочное представление "Похитители времени, или Как спасти Новый год". Сказка, в которой добро побеждает зло.