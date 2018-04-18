Сегодня в честь Президента Беларуси от имени Президента Молдовы был дан официальный обед

18 Апреля 2018 21:04

Он состоялся в государственной резиденции "Кондрица". Здесь Игорь Додон проживает со своей семьей. Резиденция располагается недалеко от Кишинева. Молдавский лидер пригласил в гости и провел небольшую экскурсию для Александра Лукашенко. Рассказал об особенностях этого места и о том, как проводит досуг. Общение лидеров прошло в дружеской и непринужденной атмосфере.