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Сегодня в честь Президента Беларуси от имени Президента Молдовы был дан официальный обед
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18 Апреля 2018 21:04

Сегодня в честь Президента Беларуси от имени Президента Молдовы был дан официальный обед

Он состоялся в государственной резиденции "Кондрица". Здесь Игорь Додон проживает со своей семьей. Резиденция располагается недалеко от Кишинева. Молдавский лидер пригласил в гости и провел небольшую экскурсию для Александра Лукашенко. Рассказал об особенностях этого места и о том, как проводит досуг. Общение лидеров прошло в дружеской и непринужденной атмосфере.

  

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