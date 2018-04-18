19 Апреля 2018 07:00

Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Молдову.

Накануне Президент Беларуси встретился с главой этой страны Игорем Додоном в формате один на один и в расширенном составе. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь производит те товары, которые нужны в Молдове. А ее продукция востребована в нашей стране.

Стороны обсудили широкий комплекс вопросов, касающихся развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия в интеграционных форматах, в том числе на площадках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Взаимодействовать готовы от ВПК до продуктов питания. Для создания сборочных производств Минск может подготовить и инженерные кадры.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, странам не надо замыкаться на обычной торговле, а следует создавать совместные предприятия. Работу в этом направлении необходимо активизировать.

Сегодня у Александра Лукашенко запланирована встреча с Премьер-министром Молдовы Павлом Филипом. Стороны рассмотрят вопросы расширения экономических связей в разных областях. По итогам встречи ожидается подписание международных документов. А параллельно с политиками бизнес-контакты будут налаживать деловые партнеры двух стран. Сегодня в Кишиневе пройдет белорусско-молдавский форум. К подписанию готовится около 20-ти договоров. Для делегатов будет организована выставка коммунальной техники и другой белорусской продукции.

Экономические отношения Беларуси и Молдовы - это 60 субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов наших компаний. Основные из них - по тракторной сельхозтехнике, стройматериалам и керамической плитке, а также продуктам питания - молочным и рыбным. Рынок Молдовы для нас открыт и знаком. Как ориентир цифра товарооборота в 400 миллионов долларов. Это значит, страны планируют увеличить прошлогоднюю вдвое.