Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с премьер-министром Армении

Сегодня по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Обсуждали развитие отношений в торгово-экономической сфере. Есть позитив - товарооборот между Беларусью и Арменией растет. В то же время Александр Лукашенко и Никол Пашинян сошлись во мнении, что в сотрудничестве между странами существует большой незадействованный потенциал.

Стороны договорились приложить все усилия для его реализации. Президент Беларуси и премьер-министр Армении рассмотрели комплекс вопросов, касающихся развития Евразийского экономического союза. В том числе - итоги состоявшегося накануне в Санкт-Петербурге заседания глав правительств стран ЕАЭС. Александр Лукашенко и Никол Пашинян также обсудили ситуацию вокруг предъявления армянской стороной обвинений в адрес генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.