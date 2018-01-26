Президент Беларуси подписал указ "О налогообложении"

26 Января 2018 12:06

Документом не предусмотрены корректировки Налогового кодекса на этот год. Это продолжит прошлогодние предложения по поддержке деловой инициативы в стране. Указ обеспечит наполнение доходной части бюджета. Поэтому в документе проиндексированы ставки налогов, а также вычеты и льготы по подоходному налогу. Серьезно увеличены критерии применения упрощенной системы налогообложения. По поручению Главы государства до 1 сентября правительство подготовит комплексные корректировки Налогового кодекса со вступлением их в силу с 2019 года.