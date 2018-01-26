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Президент Беларуси подписал указ "О налогообложении"
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26 Января 2018 12:06

Президент Беларуси подписал указ "О налогообложении"

Документом не предусмотрены корректировки Налогового кодекса на этот год. Это продолжит прошлогодние предложения по поддержке деловой инициативы в стране. Указ обеспечит наполнение доходной части бюджета. Поэтому в документе проиндексированы ставки налогов, а также вычеты и льготы по подоходному налогу. Серьезно увеличены критерии применения упрощенной системы налогообложения. По поручению Главы государства до 1 сентября правительство подготовит комплексные корректировки Налогового кодекса со вступлением их в силу с 2019 года.

  

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