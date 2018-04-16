Сегодня начинается официальный визит в Молдову Президента Беларуси

18 Апреля 2018 07:01

В Кишиневе Александр Лукашенко встретится со своим молдавским коллегой Игорем Додоном и премьером Павлом Филиппом. Главы государств проведут переговоры в формате один на один, а также в расширенном составе с участием делегаций. Основное внимание развитию двустороннего сотрудничества и взаимодействию на интеграционных площадках - ЕАЭС и СНГ. Отдельно прозвучит и тема АПК. Подробнее наш корреспондент Ольга Макей.

Ближайшие дни здесь, в Молдове, пройдут под знаком сотрудничества с Беларусью. Повестка насыщенная: уже сегодня Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Игорем Додоном. Главная тема, конечно, экономика. По сути, сегодня политики продолжат разговор, начатый летом в Витебске.

Тогда президент Молдовы заявил: визит в Беларусь превзошел все ожидания. Игорь Додон побывал на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях. О нашем молоке он сказал: "Вкуснее, чем вино", - а на Белкоммунмаше присмотрел новые электробусы.

Впрочем, в Молдове результаты сотрудничества с Беларусью уже заметны: по улицам Кишинева курсируют троллейбусы совместной сборки, в полях - белорусские тракторы, в квартирах - белорусская плитка, ее продают в одном из самых крупных торговых центров Молдовы, который во время визита в 2014 открывал Александр Лукашенко. Сейчас в планах обновить лифты и автобусный парк, и в этих вопросах рассчитывают на кооперацию с белорусскими производителями

Нистор Грозаву, вице-мэр г. Кишинёва: "Я лично бывал неоднократно в Беларуси и видел эти автобусы. Они нам нравятся, они были на испытании в Кишинёве. И они показали себя очень хорошо, эти автобусы. Да и в Румынии есть много городов, где ездят исключительно на белорусских автобусах, и сейчас мы в тендере ставим условие: после того как будем покупать автобусы, перейти на сборку совместную в Кишинёве, чтобы полностью удовлетворить потребности города".

Товарооборот между странами - 220 миллионов долларов. Не много, учитывая, что в 2014 он был вдвое выше. Как вытянуть взаимную торговлю на прежнюю отметку и за счет чего преумножить, и будут обсуждать на высшем уровне, в том числе и во время переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом, которые запланированы на завтра. А параллельно с политиками бизнес-контакты будут налаживать деловые партнеры двух стран, в эти дни пройдет белорусско-молдавский форум. По итогам встреч ожидают подписания договоров и контрактов.

Кстати, весна в Молдову, как и в Беларусь, пришла с опозданием, аграрии страны недавно приступили к посевной. А компанию здесь традиционно начинают с Дня поля. В этом году он - 19 апреля. Не исключено, что в празднике примут участие и президенты двух стран.