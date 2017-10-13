Саммиты в Сочи продолжают оставаться в центре внимания журналистов и экспертов

12 Октября 2017 21:02

Лидеры государств обсудили актуальные вопросы в форматах СНГ и ЕАЭС. Принято более трех десятков документов. Широкий резонанс в СМИ вызвала критика от белорусского лидера. Александр Лукашенко открыто обозначил проблемы, которые остро стоят перед интеграциями. Плохо работает парламентское измерение. Не использует весь потенциал и торгово-экономическое сотрудничество. Сработает ли "политический рецепт" решения проблемы? И от каких барьеров в первую очередь надо избавляться в ЕАЭС? Мнения экспертов собрал Алексей Мартиненок.

Евразийская интеграция из идеи начала девяностых уже выросла в крупнейшего мирового политического игрока. Около 20-ти лет большинство постсоветских стран медленно, но верно идет на сближение. Правопреемное Содружество Независимых Государств как платформа, клуб таких разных одиннадцати, но площадка необходимая. А вот на базе Союзного государства Беларуси и России выросла таможенная "тройка", которая теперь уже "шестерка" и принципиально нового уровня. В ЕАЭС хотят попасть (сейчас на очереди Молдова), потому что это действительно выгодно. А всего больше 50-ти стран заинтересованы в тесном сотрудничестве. Глобальная стратегия амбициозна - внимательно учитывает даже планы Китая: уже найдено сопряжение с самой большой мировой инициативой "Один пояс - один путь".

В общем, именно ЕАЭС постепенно становится ядром интеграции на континенте. Но впереди еще долгая дорога, и очень трудно бежать стайерскую дистанцию с торговыми барьерами. В Беларуси это понимают особенно отчетливо. Ведь именно мы производим, а значит и торгуем. И, как показали сочинские саммиты, формулируем "болевые точки" интеграций.

Юрий Крупнов, политический и общественный деятель (Россия): "Сегодня мы находимся в таком хрупком состоянии, прошла четверть века после развала СССР. Фантазии и плохие прогнозы не оправдались. С другой стороны, непонятно, где евразийская интеграция. Сейчас евразийская интеграция стала игрушкой в руках политологов и чиновников, которые ею занимаются. В этой хрупкой ситуации мнение Беларуси очень востребовано".

Разговор лидеров СНГ в узком составе - первый раунд политического марафона, который продлится до позднего вечера. Объединение будет востребованным, если страны-участники увидят хороший экономический эффект, так что нужны конкретные действия. Об этом говорил Александр Лукашенко. Главная задача - адаптировать Содружество к современным реалиям. Широкий пакет предложений белорусской стороны: от равного доступа к госзакупкам до реформы не самых эффективных структур.

В эту субботу Межпарламентская ассамблея СНГ соберется на очередную сессию в Санкт-Петербурге. И там мы, конечно, услышим отклик сочинских посылов. Пока же мнение белорусского лидера по пунктам разбирают эксперты.

Тема изъятий и торговых барьеров регулярно звучит на площадке ЕАЭС. Семь лет назад, еще в рамках Таможенного союза, пошлины Беларуси, России и Казахстана совпадали лишь на 40 процентов. Наконец, настало время решительных шагов - с 2019 года в единый рынок электроэнергии, а на год раньше должно появиться четкое понимание по нефти и газу.

В такой сложной и масштабной интеграции все не может быть идеально. И дело не только в торговых барьерах. Все меньше, но все еще спотыкаются страны и о кооперацию базового уровня купи-продай. На ней завязаны и белорусские промышленные предприятия, где работают тысячи людей.

Юрий Крупнов, политический и общественный деятель (Россия): "Нельзя дело ограничивать только снятием барьеров. Мы не решили базовые вопросы, которые все равно придется решать. Машиностроение: кооперативные цепочки находятся в плохом состоянии. Вели переговоры по станкостроению. В Беларуси создали. В России нет. Это говорит о том, что какие бы кодексы не принимали, у нас нет базового практического единства".

Контакт надо налаживать, в том числе и на полях таких саммитов. Беларусь и Узбекистан в Сочи воспользовались возможностью и подтвердили курс, взятый еще год назад в Самарканде. Взаимная торговля уже показала хороший рост, и этот результат получили, можно сказать, в ручном режиме.

Проблемы и барьеры будут всегда. Но они видны, и (что важно) их обсуждают. И все же большой сочинский политический марафон можно назвать удачным. В формате СНГ лидеры согласовали два десятка документов. Самый внушительный пакет - по вопросам безопасности. В рамках ЕАЭС решения перспективные, завтрашнего дня: от создания совместной группировки спутников до работы над новым Таможенным кодексом. В общем, курс на еще более тесное сотрудничество на пути к основной цели. Ведь в интеграции высокого уровня определяющее слово - равенство. И главное, чтобы к этому четкому знаку сочинских саммитов отношение не было параллельным.