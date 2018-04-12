С визитом в Минске делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым

12 Апреля 2018 21:00

Тема межрегионального сотрудничества Беларуси и России сегодня вновь звучала во Дворце Независимости. С визитом в Минске в эти дни делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым. Обмен визитами стал хорошей традицией. Партнерство с регионами, как не раз отмечали на встречах, реальная экономическая основа интеграции. Ярославский губернатор в Беларуси впервые. Кстати, еще до визита во Дворец Независимости ему удалось лично познакомиться с белорусским Президентом. Как и Александр Лукашенко, Дмитрий Миронов - большой любитель хоккея. Накануне команда Президента Беларуси сыграла с ветеранами ярославского хоккея и одержала уверенную победу - 9:7. А уже сегодня говорили об экономических победах, состоявшихся и будущих. Среди направлений сотрудничества определены приоритетные. Безусловно, промышленная кооперация - на ней делается главный акцент. А еще сельское хозяйство, строительство, поставки техники. Беларусь предложила Ярославской области свое участие в инфраструктурных проектах и госпрограммах. Официальная часть переговоров была продолжена непосредственно на производстве. Ярославский губернатор посетил МАЗ, где лично устроили тест-драйв. Подробнее обо всех договоренностях - Илона Красутская.

Дворец Независимости. Именно здесь начинается встреча именитых гостей. Все наслышаны, с какой теплотой и радушием Глава белорусского государства принимает глав российских регионов. Но для губернатора Ярославской области (а это его первый визит в Беларусь) встреча получилась особенно запоминающейся. Знакомство с белорусским Президентом состоялось накануне и не здесь, а в неформальной атмосфере – во время хоккейного матча. Но обо всем по порядку.

Как и Александр Лукашенко, Дмитрий Миронов большой любитель хоккея. В товарищеском матче на "Чижовка-Арене" команда Президента Беларуси сыграла с ветеранами ярославского хоккея. Состав гостей по-настоящему звездный: Андрей Коваленко по прозвищу Русский танк, Илья Горохов, Константин Руденко, Антон Бут, Алексей Горшков. Упорная борьба, атмосфера праздника на льду и трибунах. Уверенная победа (9:7) за командой Президента Беларуси. Александр Лукашенко вручил гостям памятные сувениры. А Дмитрий Миронов подарил белорусскому лидеру хоккейный свитер "Локомотива".

Неформальный подход белорусского лидера к любому официальному мероприятию – известный факт. Что тут говорить, сами журналисты до сих пор под впечатлением от недавней встречи в стенах Белтелерадиокомпании. И тому очередное подтверждение - эта теплая встреча на льду. На трибунах группа поддержки - полный состав российской делегации. Антураж и отсутствие делового костюма не помеха для разговора и о спорте, и об экономике.

А сегодня во Дворце Независимости говорили об уже состоявшихся и будущих экономических победах.

Что известно о ярославском губернаторе Дмитрии Миронове? Ему 50. Экс-заместитель министра внутренних дел России. Официально в должности чуть более полугода, до этого временно исполнял обязанности. В недавно опубликованном рейтинге промышленной активности губернаторов он в десятке. Также возглавляет народный рейтинг любимых губернаторов среди россиян. Это при Миронове в регионе появились современные предприятия, решены проблемы долгостроев. Недаром в кулуарах о новом главе региона шептались: "Наведет шороху". Как-никак бывший силовик. Такой подход, когда слово синхронизируется с делом, всегда импонирует Главе белорусского государства. Поэтому можно было предположить, что разговор, что говорится, пойдет. Да и видно, что вчерашняя встреча оставила немало приятных впечатлений.

Это сейчас цифра взаимной торговли превышает объем сотрудничества с некоторыми нашими зарубежными партнерами – более 350 миллионов долларов за прошлый год. Созданы и технологические цепочки в станкостроении, нефтехимии. В регионе работают совместные предприятия. Развита дилерская сеть продукции гигантов белорусского машиностроения. Это десятки известных брендов. Прогуливаясь по улицам городов Золотого кольца можно заметить фирменные сети белорусского текстиля, косметики, одежды, обуви. И, конечно, наши продукты питания.

А тогда, в 90-е, после развала Союза достижения были не столь внушительными. Это прекрасно помнит и белорусский лидер. В 98-м Глава белорусского государства посетил регион с рабочим визитом.

С тех пор изменилось многое: новые проекты, новый губернатор. Прежним осталось только одно: особое отношение Александра Лукашенко к развитию регионального сотрудничества. Нашим давним партнерам предлагаем проекты в промышленной кооперации, АПК, новые модели пассажирской и коммунальной техники.

Беларусь и Ярославскую область объединяет слишком многое. История. Еще в Первую мировую войну - сотни беженцев из оккупированных территорий нашей страны спасались там от бедствий. А в Великую Отечественную в Ярославль были эвакуированы десятки предприятий. Общее… и культурное наследие. Народный поэт Беларуси Максим Богданович большую часть своей творческой жизни прожил в Ярославле. В музее создан Центр белорусской культуры, где проходят все мероприятия диаспоры. Вот такие переплетения судеб: сегодня в Ярославле и области проживают свыше 10 тысяч белорусов. Эти моменты свидетельствуют - сотрудничество идет от сердца. И это сердце символизируют ярославские моторы. Они "стучат" внутри МАЗов, гомельских комбайнов, дорожной техники "Амкодор". Это еще одна площадка Ярославского моторного завода - построили 5 лет назад. Вся продукция исключительно экологического класса. Новые модели больших двигателей с электронным управлением хотят предложить и "БелАЗу".

Дмитрий Миронов лично провел тест-драйв техники Минского автозавода. Губернатор проехал за рулем тягача, а также пассажирского автобуса. Интерес к машинам - профессиональный, ведь большая их часть оснащена двигателями стандарта Евро-5 Ярославского моторного завода. Гостей из России заинтересовали коммунальные машины МАЗ, школьные автобусы и даже автомобили, оборудованные под мобильный офис.

Детальный разговор о совместных проектах состоялся и в правительстве. Стороны обсудили вопросы расширения промышленной кооперации. Есть перспективы в строительной отрасли и сфере ЖКХ. В ряде российских регионов уже возведены белорусские кварталы. Наша страна готова с таким предложением участвовать в проектах и в Ярославской области.

2018 год продолжает серию перспективных визитов российских губернаторов в Беларусь. Фундамент товарооборота - именно такое качественное определение дают сотрудничеству нашей страны с регионами России. Сегодня его укрепили новыми договоренностями. Очевидно, вскоре состоится глобальный разговор. Александр Лукашенко не раз анонсировал встречу со своим российским коллегой.