Александр Лукашенко: С учетом погоды нужно оперативно и без потерь убрать весь урожай

С учетом погоды нужно оперативно и без потерь убрать весь урожай. Такую задачу сегодня поставил Президент Александр Лукашенко.

И хотя совещание во Дворце Независимости изначально было посвящено узкой экономической тематике - эффективности работы свободных экономических зон, начал его Глава государства с наиболее актуальных и глобальных задач, стоящих сейчас перед страной. Главный акцент - качество уборочной кампании. Недобор зерновых необходимо компенсировать кукурузой, а корма для животноводства сохранить при соблюдении всех технологий. Такой же подход и относительно подготовки почвы к озимым. Также Президент проанонсировал и ближайшие рабочие поездки в регионы - это Гомель и Орша. Основное внимание уделят выполнению поручений по развитию этих территорий, повышению социально-экономических показателей.

Что касается повышения эффективности свободных экономических зон. Эта тема неоднократно рассматривалась на высшем уровне, в том числе с учетом изменений таможенного законодательства в рамках ЕАЭС. Резиденты получили дополнительные преференции - освобождение от земельного налога, аренды, снижение минимального объема инвестиций (до полумиллиона евро) для получения статуса резидента. Сегодня в Беларуси работают 6 СЭЗ. В них зарегистрировано более 400 резидентов, создано свыше 120 тысяч рабочих мест. В целом свободные экономические зоны формируют до 4 % ВВП. Но с учетом созданных условий Глава государства ждет большей отдачи. Сегодняшнее совещание - повод еще раз детально проанализировать эффективность работы СЭЗ, их экономические показатели, заработную плату и условия работы людей. Президенту сегодня представили новый проект указа. Документ предусматривает дополнительные механизмы развития СЭЗ.

Новый проект указа от правительства - это не дополнительные льготы для резидентов, а расширение территорий свободных экономических зон за счет перспективных земельных участков. Ведь на территории 6 СЭЗ инвесторы предлагают уже новые проекты на сумму в 850 миллионов долларов. В целом Глава государства одобрил проект указа. Как планируется, вскоре он будет подписан. Однако с обязательным условием - до конца года инвесторы должны приступить к реализации всех проектов. Подробности в наших следующих выпусках.