С посещения детской областной больницы в Гомеле началась рабочая поездка Главы государства в регион

Обновление медучреждения шло последние два с половиной года по поручению Александра Лукашенко. После реконструкции площадь увеличилась втрое. Стационар умножен на два - теперь здесь можно разместить более полутысячи пациентов. Почти вдвое выросло и количество медперсонала. Здесь трудится тысяча профессионалов. Новый комплекс объединил всю педиатрическую службу Гомеля. Здесь возможна диагностика заболеваний у детей любого возраста. Появились кабинеты магнитно-резонансной и компьютерной томографии и уникальные для региона методы обследования. Ежегодно за медпомощью сюда обращаются более 20-ти тысяч детей.

Во время рабочей поездки есть возможность оценить социально-экономическое развитие региона в целом. Президента интересовало, как идет работа над крупными проектами. А также показатели производственной сферы. Планируется, что Александр Лукашенко посетит завод "Гомсельмаш", где ознакомится с состоянием и перспективами развития предприятия, работой конструкторского бюро. Президент поручал к нынешнему аграрному сезону показать работу нового современного суперкомбайна, который не будет уступать мировым аналогам.