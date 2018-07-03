С Днем Независимости белорусов поздравил Глава государства Александр Лукашенко

Суверенитет - главное достояние Беларуси и ее народа.

Этот праздник, объединяющий судьбы разных поколений, напоминает о долгом и непростом пути становления нашего государства. Мы знаем цену настоящей свободы. Осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет - это наше главное достояние", - говорится в поздравлении.

Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, возрождая страну в послевоенные годы, создавая молодое государство на разломе эпох и тысячелетий, мы вместе пишем историю независимой Беларуси. Наш священный долг - хранить память о великом подвиге, передавать ее будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле, созидательным трудом делать ее богаче и краше", - отметил Глава государства.

Александр Лукашенко пожелал, чтобы этот знаменательный день, ставший символом мужества и героизма белорусского народа, вдохновлял граждан страны на новые достижения.

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь. Этот праздник, объединяющий судьбы разных поколений, напоминает о долгом и непростом пути становления нашего государства.

Мы знаем цену настоящей свободы. Осознаем силу единства народа, его патриотизма и веры в будущее. Понимаем, что суверенитет - это наше главное достояние. Освобождая Родину от гитлеровских нацистов, возрождая страну в послевоенные годы, создавая молодое государство на разломе эпох и тысячелетий, мы вместе пишем историю независимой Беларуси.

Наш священный долг - хранить память о великом подвиге, передавать ее будущим поколениям, оберегать и укреплять мир на своей земле, созидательным трудом делать ее богаче и краше.

Пусть этот знаменательный день, ставший символом мужества и героизма белорусского народа, вдохновляет нас на новые достижения. Искренне желаю вам счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

С Днем Республики!

Александр Лукашенко



