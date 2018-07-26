Развитие института госслужбы стало поводом совещания у Президента

Опытные, ответственные и добросовестные. Пожалуй, это одни из приоритетных качеств, которыми должен обладать человек, работающий в госаппарате. Развитие института госслужбы сегодня стало поводом совещания у Президента.

Кадровые вопросы всегда в поле зрения Главы государства. На неделе обсуждали, как отобрать и подготовить эффективных управленцев, сегодня же речь о том, как закрепить лучших в вертикали. Конечно, с госслужащих спрос самый высокий - от управленцев зависит не просто реализация многих масштабных проектов, но и в целом развитие страны. Так что желающим работать в госаппарате, нужно соответствовать. Говорили сегодня и о необходимости создания устава или кодекса госслужащего. Своего рода сборник всех требований, чтобы любой, кто желает пойти в госаппарат, понимал, насколько ответственна эта работа, какие преимущества дает и готов ли он погрузиться в эту сферу. Документ должен быть справедливым и прозрачным - это принципиальная позиция Президента. Комплексный взгляд на вопрос кадрового обновления вертикали - у Натальи Бреус. Настоящим кварталом госслужащих в центре Минска можно назвать это место. Здесь сосредоточены Дом правительства, сразу несколько министерств, Минский горисполком. "Работать во власти" - звучит заманчиво. Зачастую для тех, кто приходит на госслужбу, весь ореол романтики вокруг этой работы быстро развеивается. Оказывается, нагрузка приличная, ответственность огромная, а вот стимулов порой не так много. Поэтому логично, что в последнее время все чаще задаются вопросом, как повысить престиж государственной службы и главное - сделать так, чтобы на вакансии в госаппарате могли претендовать только самые лучшие специалисты.

Требования к государственным служащим будут только расти. Это понятно по риторике, которая звучит от Президента - и сегодня, и вообще. В стране в работе масса серьезных проектов. От профессионализма управленцев в том числе зависит их воплощение в жизнь.

Последние годы стали знаковыми для белорусского госаппарата. Масштабная оптимизация, которая, конечно, пришлась по душе далеко не всем, позволила сократить численность госслужащих почти на треть. Сегодня их количество немногим более 30 тысяч человек. Это один из самых низких показателей по сравнению с другими странами. Причем, дело было не столько в математике, сколько в желании сделать госаппарат максимально компактным, но при этом эффективным.

В этих словах золотое правило и суть 12-летней работы на госслужбе. За это время Василий Мамочкин в Гродненском горисполкоме прошел путь от специалиста отдела до руководителя целого подразделения. И на старте карьеры, и сегодня придерживается принципа "семь раз отмерь, один - отрежь". Ведь за каждым решением жизнь людей в непростом регионе - хватает проблем. И спрос с власти на местах серьезный. Круг ответственности у управделами огромен - от решения юридических вопросов, связанных с жизнью областного центра, до рассмотрения обращений граждан.

Подбор кандидатов на вакансии в местной вертикали или министерствах в последнее время все чаще затягивается на месяцы, а то и годы. Попробуй еще найди идеального кандидата! Идут во власть все с меньшей охотой - давит груз ответственности, да и в бизнесе можно больше заработать.

Правительство и Администрация Президента понимают, что нужны меры, которые позволят закрепить толковых управленцев. О корректировках денежного довольствия и речи не идет - повысить зарплату смогли раньше за счет оптимизации госорганов. Но надо понимать, что кадры сегодня все более мобильны. Учитывая это, предлагают рассмотреть возможность содействия госслужащим в жилищных или бытовых вопросах. Переехав на новое место работы, потенциальный руководитель должен быть спокоен за детский сад для ребенка например. Глава государства и не против. Но логика такова: сначала соответствуй, а потом рассчитывай на возможные "коврижки".

То есть - требования жесткие. И они, судя по всему, скоро будут закреплены в новом документе. Президент настаивает: он должен быть максимально справедливым и прозрачным. Понятным для людей. Устав это будет или кодекс, пока не определились, но суть в том, чтобы систематизировать критерии для госслужащих. И тогда любой желающий влиться в государственный аппарат будет понимать, насколько ответственна такая работа, какие преимущества она имеет и готов ли человек в принципе погрузиться в эту сферу. Будет создана рабочая группа, которая аккумулирует все требования к служащим на госдолжностях и предложения по повышению престижа государственной службы.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси: "Задачи, которые сегодня ставятся, в основном реализуются через тех людей, которые работают на государственной службе, в республиканских органах власти. Поэтому, рассматривая престиж госслужбы и говоря о каких-то преференциях, прежде всего надо рассматривать вопросы ужесточения требований к людям, которые сегодня работают в органах власти. Государственная служба сродни воинской, и люди должны понимать, что это не просто какие-то привилегии, это прежде всего служба на благо родины и народа".

Президент в свою очередь обозначил четкие временные рамки для разработки новых документов. Уже с нового года они должны вступить в силу. Вообще, это часть большой кадровой работы в стране, которую курирует Администрация Президента. Ее приоритет - подбор и расстановка профессионалов в госаппарате. Если в начале недели с ректором Академии управления обсуждали, как отобрать и подготовить эффективных менеджеров для госсферы, то сегодня речь о том, как закрепить лучшие кадры в вертикали. Кстати, в этом году оптимизацию госаппарата сразу почувствовали в институте госслужбы, где занимаются подготовкой и повышением квалификации управленцев - набор слушателей сократился пропорционально. Каждые два года здесь стараются корректировать программы - вызовы времени меняются, управленцы должны быть в тренде. При обучении учитывают мировые наработки. Если опыт Казахстана с многочисленными заграничными стажировками для государственных служащих оказался в результате спорным, то вот сингапурский может быть нам полезен. За короткое время рыбацкий поселок превратился в серьезный финансовый, образовательный и технологический центр и вошел в десятку самых процветающих государств мира.

Может, неслучайно сегодня работу в госсфере так или иначе сравнивали с воинской. Прозвучала даже идея учредить медаль за безупречную госслужбу. И там, и там в основе должен быть патриотизм. Да и от того, как работают госуправленцы, не меньше, чем от военных зависит безопасность и будущее страны.