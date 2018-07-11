Рабочий день Президента сегодня прошел в Витебской области

В центре внимания будущее Оршанского авиаремонтного завода и перспектива развития всего региона. Посещая промышленную площадку в Болбасово, Александр Лукашенко дал поручение восстановить эффективную работу авиаремонтного завода. Дело в том, что инвестор предприятия игнорирует свои обязательства по развитию производства. И здесь Глава государства высказался категорично: авиаремонтному заводу быть! И поручил в течение этого месяца решить все вопросы в отношении ведомственной подчиненности предприятия. На этой площадке в Оршанском регионе должен появиться и мультимодальный логистический центр. Его создание нужно ускорять, ведь это перспектива. Возможность развиваться и зарабатывать. Что актуально для местных жителей. Преобразится должен и поселок Болбасово. Но без помощи тех, кто живет на этой территории, идеально благоустроить родные места вряд ли получится. Подробности - в репортаже Натальи Бреус.

Лидия Ефимовна рассказывает типичную историю для трехтысячного поселка Болбасово.



В свое время женщина работала на местном промышленном гиганте. Именно вокруг авиаремонтного завода здесь и раньше, и сегодня вертится вся жизнь. В Беларуси таких предприятий только два. И одно из них как раз под Оршей. В свое время именно треугольник Орша - Барань - Болбасово славился крепкими гражданскими и военными предприятиями. Но со временем самолеты прилетать в поселок для починки перестали, а модернизацию здесь стали проходить лишь вертолеты. Александр Березовский на заводе уже 5 лет. Монтаж и ремонт приборов, радиоэлектронной начинки - его конек.



Здесь, на заводе в Болбасово, сохранили главное - школу мастеров, которые могут делать апгрейд этих винтокрылых машин. Вот такой "летающий танк" благодаря рукам мастера сможет быть в воздухе. А вот ситуация на заводе такова, что приходится спускаться с небес на землю.

В последнее время было так много кривотолков вокруг авиаремонтного завода, что приезд сюда Главы государства был вполне ожидаем. С порога - вопрос от Президента о заработной плате. Она до планки в тысячу рублей не дотягивает. И порция критики в адрес Минтранса, который, несмотря на присутствие инвестора и собственника, не должен был держаться в стороне.

Головная боль для завода сегодня - высокая закредитованность, дефицит импортных запчастей и неисполнение инвестором своих обязательств. Отсюда неритмичная работа по заказам и сложное финансовое положение, невысокие зарплаты. При этом, как отметил Александр Лукашенко, мировой парк машин, которые обслуживает Оршанский завод, приличный - так что, при грамотном подходе белорусские ремонтники способны удержать и даже расширить свою нишу на рынке. Потому Президент категоричен: до конца месяца определиться с ведомственной подчиненностью предприятия.

У Оршанского авиаремонтного уже есть стратегия поэтапного выхода из сложной ситуации. Хотят построить и реконструировать собственное механическое, термическое и гальваническое производства плюс собственный цех резинотехнических изделий. Это позволит не зависеть от импорта комплектующих. Бремя кредитов поможет снизить и портфель контрактов. Их география - больше 2 десятков стран на разных континентах - везде, где популярна и используется надежная советская техника. В частности, знаменитые Ми-24, прошедшие глубокую белорусскую модернизацию.

Конечно, довести до ума авиаремонтный завод, наладить его ритмичную работу - это в первую очередь. Но сегодня Президенту рассказывают и о перспективах развития местной логистической площадки. Именно здесь пересекаются два крупных транспортных коридора - так сложилось исторически. Потому логичным стало желание выжать из этого максимум. Частник взялся за возведение мультимодального логистического комплекса. Это помимо авиасектора еще промышленная зона и сразу несколько важных терминалов: железнодорожный (он перспективен с точки зрения транзита контейнеров из Китая в Европу) и автомобильный. Кстати, автомобильный терминал начали уже возводить и закончат к концу года. Проект ведет компания "Бремино групп". В будущем здесь хотят пусть не переплюнуть амстердамскую, но все-таки создать цветочную биржу с учетом авиавозможностей.

Проект рассчитан до 2023 года. С учетом близости Москвы, Прибалтики, Польши и Украины логисты выбрали отличное географическое месторасположение - получается очень удобная развязка. А главное - самим проектом запланировано строительство в Болбасове ряда объектов социально-бытового назначения. Так что логистический центр вдохнет жизнь и в этот поселок, и в близлежащие населенные пункты. По максимуму хотят использовать и взлетную полосу авиаремонтного завода. Пока она не в лучшем состоянии - полотно изношено, нужен ремонт. Принимать здесь могут только легкие суда. Президент подгоняет: давайте ускоряться, время такое, что нужно бежать впереди, чтобы не отстать.



Минтранс не намерен затягивать. Вся проектная документация по реконструкции взлетной полосы будет подготовлена оперативно. В течение месяца станет понятно, во сколько обойдется ремонт взлетки.

Чтобы окинуть взглядом поле деятельности и оценить состояние, Президент решил проехать по взлетной на автомобиле.

Но в поле зрения лидера не только вот такая сложная экономическая часть - конечно, важная. Ведь будет работа – будут жить люди. За любой экономикой нужно видеть человека. Поэтому параллельно должно идти обновление самого Болбасова - от ремонта дорог и жилья до благоустройства. Шикарное место для жизни - именно так и выразился Президент. Уже разработан план развития и благоустройства поселка по аналогии с Копысью. Александр Лукашенко призывает подключиться к наведению порядка всех жителей.

Президент намерен лично убедиться, что в Болбасове все получилось. Обещал побывать на ноябрьские. В желании сделать поселок лучше и люди, и власть едины.

Крупный и сложный - это если в двух словах сказать об Оршанском регионе. Да, действительно, хватает проблем, но это не повод опускать руки. Примерно такие мысли витали в воздухе, когда было принято принципиальное решение - поднять экономику Оршанского региона и не дать кануть в лету месту, где можно жить и работать.