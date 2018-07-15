С чего начинается Родина? Этот далеко не риторический вопрос в начале недели как нельзя лучше описывал рабочие поездки Президента по Могилевской и Витебской областям.

И не только потому, что первым в графике лидера значился именно СПК "Колхоз "Родина". Дело в том, что задачи и конкретные поручения Александра Лукашенко местной власти и бизнесу в провинции охватили весь фундамент развития малой родины. В данном случае Белыничского района и треугольника Орша - Болбасово - Барань.

Фундамент этот складывается из эффективного производства, будь то аграрное, промышленное или сфера услуг. Плюс социальная сфера - опыт "Родины" здесь показательный. Плюс комплексное благоустройство и наведение порядка на земле.

Рубежной датой по всем трем направлениям назван "красный день календаря" - 7 ноября. Именно к этому сроку и Белыничский район, и Болбасово - как маркеры проекта "малой родины" должны показать первые реальные результаты. Какие - знает наш политический обозреватель Андрей Кривошеев. Его материал далее в "Главном эфире".

С чего начинается Родина? Белыничский СПК "Родина" начинается с простой, но эффективной технологии агропроизводства и особого социального контракта. Зарплаты, занятость, премии и надбавки за добросовестную работу, и даже воспитание детей. Кажется, все на поверхности, но "Родина" в Год малой родины демонстрирует просто уникальный результат, особенно по меркам «просевшего» Белыничского района. По большинству показателей от рентабельности до среднего возраста коллектива (44 года), "Родина" - абсолютный передовик. Хозяйство выигрывает за счет дисциплины, коллективной поддержки и доверия к руководителю.

В следующем году "Родина" отметит 90-летний юбилей. 37 из них хозяйствует Александр Михайлович. Именно он поспорил с научным шаблоном и доказал практикой, что органические удобрения и глубокая подстилка эффективнее, чем измельчение соломы на поле. А массивные железобетонные фермы по 5 и выше тысяч голов скота уступают небольшим фермам, созданным с крестьянской рачительностью.



Рентабельность под 80% - лучший стимул для тиражирования эксперимента. Здесь и министр согласен.

Логичный вопрос Президента: почему, имея столь убедительный пример под боком, даже Белыничский район который год отстает в развитии. Поручение жесткое – показать результат в районе до конца 2020 года, а к 7 ноября поставить в каждом крупном хозяйстве типовой и практичный комплекс по примеру "Родины".

Конечно, обсудили с Президентом и то, как вырастить и удержать своего специалиста на своей земле. Здесь знают: в СПК "Родина" 8 из 10 тружеников - это выпускники местных школ. А на вакансии – конкурс. Да, средняя зарплата под тысячу. Да, стипендии ученикам за успеваемость и родителям за примерное воспитание. Да, льготы по коммуналке, отдых в санаториях, доплаты работающим пенсионерам. Но главное - в солидарном и ответственном подходе. Даже дети в хозяйстве участвуют в наведении порядка на земле.

Не хлебом единым славится "Родина". Тут и новый храм, лучший в районе. Своя аллея славы, дом культуры и даже музей с восстановленной древней кузницей и "гасцёўняй", где пекут настоящий деревенский хлеб и хранят традиции дедов и прадедов.

Окунуться в прошлое и показать себя руководителем Президент в музее просит экономиста современного – Марию Василевич. Девушка окончила экономический, но приехала поздравить белыничских аграриев как "Мисс Беларусь 2018". Титул обязывает блистать на фешенебельных подиумах, но воспитание подсказывает бывать и на народных торжествах.

Мы, конечно, спросили у Марии, готова ли она принять президентское предложение и попробовать себя в аграрной экономике. Оказалось, в каждой шутке - лишь доля шутки.

Эту особую преданность, пожалуй, самой нелегкой трудовой стезе и своему родному краю отметил Президент, обращаясь к местным труженикам. В местном амфитеатре – он тоже гордость "Родины".

Свою признательность лидер подкрепил официальной благодарностью коллективу, народным автомобилем и большим концертом мастеров искусств со всей Беларуси. Хотя главный подарок все же сделают себе сами местные жители, когда выведут весь Белыничский район из трудного положения. Это пообещали сделать Президенту к его следующему визиту на 90-летие хозяйства.

Уникальная возможность увидеть гордость советской, а теперь и белорусской, авиаинженерной мысли в таком полуразобранном состоянии. Или, как говорят здесь, без оперения и современного интеллекта. А ведь это те самые Ми-24, которые после десятка локальных конфликтов прошлого, включая Афганистан, за живучесть и боевую мощь прозвали летающими танками.

Здесь, на Оршанском авиаремонтном, "танки" восстанавливают, модернизируют и возвращают в строй. Да, сегодня предприятию непросто - бремя кредитов, недобросовестный инвестор и проблемы с комплектующими. Но, если учесть, что рынок для такой техники от Перу и Мексики до Персидского залива и Азии, и тот факт, что локальных конфликтов в мире меньше не становится, все проблемы и трудности лишь временные, и эти «танки» еще полетают.

Треугольник Орша - Барань - Болбасово под особым вниманием Президента. Завод - стратегический, место - уникальное для жизни, да еще и маяк того, как должно благоустраивать малую родину. Где ответственность государства, а где - местных жителей и бизнеса.

Почти семь лет назад на завод пришел украинский инвестор. Компания "Мотор Сич" взялась не только модернизировать предприятие, но и весь поселок Болбасово. Таким было условие Президента. Но по факту инвестор забросил и предприятие, и поселок. Долги, неухоженность и отсутствие внятной перспективы - с этим лидер мириться не стал, отметив - здесь работают наши люди, почти половина Болбасово, а значит, это наша ответственность - от Президента до министра, губернатора и поселковой власти.

Президент категоричен - до конца месяца определиться с ведомственной подчиненностью предприятия - отныне это государственное дело.

Стратегия у завода есть, она включает собственное производство комплектующих и портфель контрактов из более чем двух десятков стран мира. Под брендом госвоенпрома их будет гораздо больше. Репутация и государственный подход помогут.

Болбасово и Орша - это еще и уникальный логистический узел. Потенциально свяжет порты Балтики и России с железнодорожными и автомобильными коридорами, что проходят здесь с запада на восток и с юга на север. В проекте центра есть своя промышленная зона, цветочная биржа и даже терминал для бизнес-авиации. По сути, бывшая заводская взлетно-посадочная полоса станет полноценной авиагаванью, хотя и с упором на транзит грузов. Три условия Президента: скорость реализации, идеальный порядок на объекте и в окрестностях, плюс рабочие места и социальная сфера.

Главная проблема — состояние взлетно-посадочной полосы. Покрытие изношено и требует капитального ремонта. В этом Президент убедился лично, проехав по взлетной на автомобиле. Впрочем, глава Минтранса заверил - проект подготовят оперативно, с расчетом, что полоса будет способна принимать воздушные суда любого назначения и габаритов.

Параллельно будет идти и обновление Болбасово – от ремонта дорог и жилья до благоустройства.

Шикарное место для жизни - уверен Президент, а будет краше. Есть план развития, бизнес готов вкладывать в инфраструктуру, но без участия местных жителей не обойтись. Как показывает опыт, только свое, с хозяйским подходом, долговечно.

Лично убедиться, что в Болбасово все получилось, Александр Лукашенко намерен на ноябрьские праздники. Там будет видно, насколько своим большим и приоритетным делом люди считают свою малую родину.