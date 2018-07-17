Рабочая встреча Президента Беларуси с главой Таможенного комитета

Ситуация на таможне и противодействие ввозу санкционной продукции на территорию России. Об этом шла речь на встрече Президента с главой Таможенного комитета страны. Юрий Сенько рассказал, как обстоят дела в ведомстве, идет модернизация национальной таможни. А также проинформировал главу Государства об усилиях, которые предпринимает белорусская сторона по недопущению товаров из санкционного списка в соседнее государство.

О стратегии мирового масштаба сегодня шла речь в ходе рабочей встречи Президента и зампредседателя Совета Республики. В реализации Целей устойчивого развития, принятых странами ООН, заинтересовано каждое государство, подчеркнул Александр Лукашенко. Также обсудили деятельность крупной общественной организации - Марианна Щеткина руководит Союзом женщин. Была затронута и тема исполнения Декрета "О содействии занятости населения".