Рабочая поездка Президента в Гомельскую область. На контроле социально-экономическое состояние района

27 Апреля 2018 19:01

Строительство моста между Житковичами и Туровом сегодня в центре внимания Президента. Александр Лукашенко - в рабочей поездке по Гомельской области.

Глава государства облетел регион и оценил состояние аварийного моста с воздуха. Накануне Президент поручил завершить этот объект к 7 ноября. Сегодня Главе государства доложили о том, как организована переправа через реку пассажиров и грузов, в частности, о работе парома и понтонного моста. Паром в основном задействован на транспортировке большегрузных машин, а остальные автомобили пропускаются по понтонной переправе. За время работы ею уже воспользовались более 50 тысяч единиц техники. Что касается реконструкции моста, Президенту подробно рассказали о проекте и о том, как предполагается проводить взрывные работы при демонтаже центрального аварийного пролета.

Своим мнением по поводу работы на объекте с Александром Лукашенко поделились профильные специалисты холдинга "Белавтодор" и директор предприятия "Белгипродор". Эта организация занимается проектированием и инженерным сопровождением самых разных объектов и сооружений. Архитектурный проект уже прошел экспертизу, разработан и утвержден график работ. Их стоимость вместе с материалами оценивается в 49 миллионов рублей. Также с воронежским производителем заключен договор на поставку металлического пролетного строения. Срок - июль этого года. Этот мост - стратегический объект для региона, поэтому и его качество должно отвечать самым высоким стандартам, отметил Президент.

В ходе рабочей поездки обсуждались и в целом вопросы развития транспортного и транзитного потенциала Беларуси, продолжения строительства и реконструкции автодорог, финансирования этих работ, в том числе с привлечением внешних источников. Затронули и тему возведения второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск. Главу государства заверили, что к 7 ноября этого года все работы будут завершены.

Также Александр Лукашенко сегодня посетил Туровский молочный комбинат. Это предприятие начало свою работу пять лет назад. Оно уже стало центром притяжения и сырья, и рабочей силы для всего региона. Здесь трудятся 320 человек. А комбинат дает три четверти общего объема промышленного производства Житковичского района.