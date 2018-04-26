Профильные министерства представили Президенту доклады о состоянии дел в экономике села

26 Апреля 2018 12:00

Акцент - на поручениях разобраться с фактами бесхозяйственности до 15 апреля. К этому времени на линейке готовности должна была быть вся техника. Такое условие было поставлено еще в начале месяца на республиканском семинаре - совещании по работе аграрной отрасли. Еще один блок вопросов касается противопожарной ситуации в стране. После трагедии в российском Кемерове Президент потребовал проверить все объекты и места массового скопления людей и устранить все нарушения. Провести такой масштабный мониторинг Глава государства поручал МВД и МЧС.

В этом году сельхозорганизации нацелены получить 8 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Уже засеяны три четверти отведенных на эти нужды площадей. Весенне-полевые работы из-за погодных условий в этом году сместились на 3-4 недели по сравнению с прошлым. В связке с аграриями работают и технические специалисты. На время проведения полевых работ созданы мобильные звенья, которые обеспечивают непрерывную работу во время посевной. В целом же готовность тракторов и прочей техники на момент начала кампании оценивалась в 95 %. По фактам ненадлежащего хранения техники к дисциплинарной ответственности привлекли 51 должностное лицо, двое освобождены от занимаемой должности. Также Президент отметил, что обратит особое внимание на работу аграриев в ходе своей традиционной поездки в районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Напомним, в конце прошлого года на мосту через Припять появились трещины и он был закрыт для пешеходов и транспорта. Рядом была налажена временная переправа, которая из-за погодных условий работала нерегулярно.