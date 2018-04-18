Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Молдову

19 Апреля 2018 12:00

Вчера прошли обстоятельные переговоры с президентом страны Игорем Додоном. Сотрудничеству государств ничто не мешает. Молдова готова перенимать наш опыт в промышленности, социальной сфере и сельском хозяйстве.

А сегодня лидеры вместе приняли участие в церемонии Дня поля, приуроченной к старту посевной кампании. Президенты на тракторах посадили новый урожай кукурузы. Была представлена линейка современной белорусской сельхозтехники.

Еще до этого Александр Лукашенко встретился в Кишиневе с молдавским государственным деятелем и экс-президентом Николаем Тимофти. При нем белорусско-молдавские отношения получили заметный импульс. Именно он принимал Александра Лукашенко в 2014 с официальным визитом. К слову, тот год стал рекордным по уровню товарооборота. Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Стороны обсудили, как складываются сегодня белорусско-молдавские отношения, как развивается внешне- и внутриполитическая ситуация в двух странах.

Сегодня у Александра Лукашенко запланирована встреча с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом. Стороны рассмотрят вопросы расширения экономических связей в разных областях. По итогам встречи ожидается подписание международных документов. А параллельно с политиками бизнес-контакты будут налаживать деловые партнеры двух стран. В эти минуты в Кишинёве проходит белорусско-молдавский форум. К подписанию готовится около 20 договоров. Для делегатов организована выставка коммунальной техники и другой белорусской продукции.