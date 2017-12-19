Проблемы предприятий и банков не должны перекладываться на бюджет

19 Декабря 2017 13:02

Как снизить долговую нагрузку на экономику, обсуждали сегодня на совещании с Главой государства. Правительство и Нацбанк подготовили свои предложения. Варианты: обмен долгов на акции предприятия, возможность продажи кредитов. За два предыдущих года бюджетные займы, отсрочки и рассрочки предприятиям были предоставлены на общую сумму свыше 1,8 миллиарда долларов.