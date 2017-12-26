Примеры преданности своему делу. Президент Беларуси вручил государственные награды

26 Декабря 2017 12:00

Конкретным примером показать истинную преданность своему делу. В канун Нового года Президент Беларуси вручил государственные награды.

Десятки гостей со всей страны сегодня съехались в Минск. Среди них как руководители крупных предприятий, например, БелАЗ, так и обычные врачи, токари, строители, летчики. Традиционно для всех провели экскурсию по Дворцу Независимости, который сам, по сути, музей белорусского опыта и мастерства. Последний пункт - Зал государственных наград. Александр Лукашенко поблагодарил за труд каждого из гостей. Лидер отметил, что достичь высоких результатов можно, только ставя на первое место профессионализм и ответственное отношение к делу.

Всего 40 человек сегодня были удостоены государственных наград. Орденом Отечества второй степени отмечен один из главных аграриев Брестчины Юрий Мороз - основатель хозяйства "Беловежское". Орден Отечества третьей степени вручили директору БелАЗ, для которого это уже третья госнаграда. Орденов Почета и "За службу Родине" удостоены 18 человек. Еще 20 стали обладателями почетных званий.