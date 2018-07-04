Президенты Франции, ОАЭ и Казахстана поздравили белорусов с Днем Независимости

В эти дни теплые слова белорусам от друзей и партнеров поступают со всего мира. Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли на адрес Президента нашей страны.

Лидер Франции Эммануэль Макрон поблагодарил Беларусь за ту роль, которую она продолжает играть в решении российско-украинского кризиса, организуя переговоры и принимая трехстороннюю контактную группу под эгидой ОБСЕ. А также пожелал, чтобы отношения Минска и Парижа усилились во всех областях, где есть потенциал.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид аль-Нахайян адресовал искренние пожелания белорусам добра и счастья.

"Я с огромным удовольствием передаю Вам и Вашему дружественному народу мои сердечные поздравления и прошу Вас передать наилучшие пожелания народа Объединенных Арабских Эмиратов в связи с празднованием Дня Независимости Республики Беларусь".

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в его стране придают большое значение дальнейшему укреплению дружественных и партнерских отношений с Беларусью.

"Убежден, что отношения дружбы и взаимоуважения, сложившиеся между двумя государствами, будут и далее служить надежной основой для расширения казахстанско-белорусского взаимодействия в духе конструктивного партнерства и взаимопонимания во благо народов наших стран".

Главу государства и белорусский народ поздравили президенты стран-партнеров в рамках ЕАЭС, СНГ, Евросоюза, Африканского континента и азиатского региона.