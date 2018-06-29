Президенты Беларуси и России обсудили по телефону двусторонние отношения

29 Июня 2018

Сегодня по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, выразив уверенность в эффективной реализации договоренностей, достигнутых на недавнем заседании ВГС Союзного государства. В разговоре была затронута и спортивная тема. Александр Лукашенко отметил высокий уровень организации и проведения Россией чемпионата мира по футболу, позитивные отзывы со стороны иностранных болельщиков. Также Президент Беларуси пожелал российской сборной успеха в намеченном на 1 июля в "Лужниках" матче со сборной командой Испании.

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