19 Апреля 2018 15:09

Президенты Беларуси и Молдовы сегодня вместе приняли участие в церемонии "День поля", приуроченной к старту посевной кампании.

Александр Лукашенко и Игорь Додон посетили институт растениеводства "Порумбень". Так с молдавского переводится кукуруза. Здесь ученые занимаются тестированием сортов этой культуры. Лидеры прошлись по выставке современной белорусской сельхозтехники, обсудили с руководством института развитие сотрудничества между странами в сфере растениеводства. Как раз сейчас фермеры приступили к севу кукурузы - свой вклад в будущий урожай сделали и президенты.

Как известно, Александр Лукашенко на такой технике работает часто на собственном подворье. Кстати, заняв президентскую резиденцию, Игорь Додон тоже создал там небольшое хозяйство. Такой мастер-класс от белорусского Президента – для общего дела: семена, выращенные на этом поле, передадут нашим аграриям. Об этом вчера договорились лидеры. Почти 95 % техники в полях – белорусского производства. Местным аграриям наши тракторы помогают еще с советских времен.

О том, что Беларуси и Молдове нужно активнее создавать новые производства, Александр Лукашенко заявил на встрече с главой правительства. Минск и Кишинев настроены прагматично - прибавлять в торговле, которая по итогам прошлого года оценивается в 220 миллионов долларов. Предложения белорусской стороны звучат четко - необходимо браться за новые проекты в самых разных сферах. Если сборка троллейбусов и тракторов уже есть, то нынешний год может стать годом запуска сборочного производства пассажирских автобусов. Вообще Беларусь может сделать заметный вклад в модернизацию коммунального хозяйства – от поставок лифтов до строительства дорог.

По итогам переговоров подписан приличный пакет документов. Среди них соглашения о сотрудничестве в здравоохранении, науке. Развивать контакты будут и регионы. Примерно 60 белорусских компаний имеют свои представительства в Молдове. В этот день в Кишиневе состоялся и бизнес-форум. Заключены контракты и соглашения на 20 миллионов долларов.