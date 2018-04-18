Президенты Беларуси и Молдовы приняли участие в церемонии, приуроченной к старту посевной кампании

19 Апреля 2018 13:02

Президенты Беларуси и Молдовы приняли участие в церемонии "День поля", приуроченной к старту посевной кампании.

Александр Лукашенко и Игорь Додон посетили Институт растениеводства "Порумбень" - так на молдавский переводится кукуруза. Здесь ученые занимаются тестированием сортов этой культуры. Лидеры прошлись по выставке современной белорусской сельхозтехники, обсудили с руководством института развитие сотрудничества между странами в сфере растениеводства, а затем на тракторах посадили новый урожай кукурузы.

Как известно, Александр Лукашенко на такой технике работает часто на собственном подворье. Кстати, заняв президентскую резиденцию, Игорь Додон тоже создал там небольшое хозяйство. Наши тракторы местным аграриям помогают еще с советских времен. Едва ли не 95 процентов техники в полях белорусского производства. Такой мастер-класс от белорусского лидера для общего дела: семена, выращенные на этом поле, передадут нашим аграриям. Об этом вчера договорились президенты.