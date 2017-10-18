Президент
18 Октября 2017 07:02
Президенту представили концепции парадной формы для белорусской делегации на зимней Олимпиаде
Игры пройдут в феврале в Южной Корее. В разработке моделей участвовали именитые белорусские дизайнеры. Людмила Лабкова совместно с концерном "Беллегпром" создала парадную форму в стиле кэжуал. А Юлия Латушкина, кстати, в ее одежде белорусские олимпийцы покоряли Рио, решила представить более строгий стиль. За основу формы для белорусов решено взять вариант Людмилы Лабковой. Кроме того, по поручению Президента, все коллекции парадно-гражданской формы будут отшиты и свободно продаваться в магазинах.
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