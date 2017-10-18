Главная>>Президент>>Президенту представили концепции парадной формы для белорусской делегации на зимней Олимпиаде
Президент
RSS
Президенту представили концепции парадной формы для белорусской делегации на зимней Олимпиаде
Скачать Поделиться

18 Октября 2017 07:02

Президенту представили концепции парадной формы для белорусской делегации на зимней Олимпиаде

Игры пройдут в феврале в Южной Корее. В разработке моделей участвовали именитые белорусские дизайнеры. Людмила Лабкова совместно с концерном "Беллегпром" создала парадную форму в стиле кэжуал. А Юлия Латушкина, кстати, в ее одежде белорусские олимпийцы покоряли Рио, решила представить более строгий стиль. За основу формы для белорусов решено взять вариант Людмилы Лабковой. Кроме того, по поручению Президента, все коллекции парадно-гражданской формы будут отшиты и свободно продаваться в магазинах.

 

Другие новости

Поздравление с Днем матери Віншаванне з Днём маці 14.10.2017 09:30 / Президент Поздравление с Днем матери

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =