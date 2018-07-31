Президенту доложили о ходе уборочной

Уборочная кампания, развитие мясо-молочного комплекса и проблематика дорожного строительства. Эти темы сегодня стали основными во время доклада губернатора Минской области Президенту.

Александра Лукашенко в первую очередь интересовал ход уборки зерновых. Центральный регион здесь показательный, ведь районы (а их 22) расположены в разных климатических условиях, и результаты отражают ситуацию в стране в целом. Как отметил Глава государства, в этом году ожидают хороший урожай кукурузы, что поможет восполнить недобор по хлебам.