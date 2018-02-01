Президент встретился с председателем КГБ

1 Февраля 2018 15:01

Защита конституционного строя - важная линия работы КГБ. В ходе встречи с председателем ведомства Президент подчеркнул особую роль силовой структуры, которая решает самый широкий спектр задач.

От экономической безопасности до борьбы с терроризмом и коррупцией. Самые резонансные преступления такого характера традиционно на личном контроле Главы государства. Президент также отметил, что уровень белорусских специалистов уже позволяет разбираться с самыми сложными преступлениями. Что говорит о качестве работы силового блока страны.

В современном мире "Комитет государственной безопасности" - самое точное название для подобной структуры. Жизнь показала, что Беларусь способна обеспечивать государственную безопасность по всем направлениям.