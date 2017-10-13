Президент встретился с парламентской делегацией Азербайджана

13 Октября 2017 21:00

Беларусь выступает за усиление парламентского измерения в СНГ и других интеграционных структурах. Принципиальную позицию нашей страны Президент Александр Лукашенко озвучил на прошедшем саммите лидеров Содружества в Сочи. Приверженность такому подходу подтвердил и сегодня, встречаясь с парламентской делегацией Азербайджана. Минск и Баку – давние партнеры. И значительный вклад в двустороннее сотрудничество может внести именно депутатский корпус. Обо всем подробно – Наталья Бреус.

Можно сказать, что эта официальная неделя в Минске проходила под знаком белорусско-азербайджанского диалога. Она началась с визита министра обороны из этой страны. Парламентская делегация в Беларуси со вторника. Насыщенные получились дни. Прошли переговоры в правительстве и с руководством Национального собрания. Договорились о всестороннем сотрудничестве на парламентском уровне. Гости посетили промышленные предприятия. Например, побывали на Минском тракторном, а также и в музее Великой Отечественной. Эта была общая победа, на общие достижения рассчитывают и впредь.

Еще советская дружба двух республик - Беларуси и Азербайджана - стала хорошей основой для диалога стран уже на нынешнем, новом этапе. По-дружески всегда общаются и лидеры Александр Лукашенко и Ильхам Алиев. Виделись буквально на днях в Сочи на полях саммита СНГ. Там, конечно, в центре внимания были больше "болевые точки" интеграции на постсоветском пространстве. Но не забывают и о формате двустороннего сотрудничества.

Парламент в Азербайджане однопалатный. Нынешний состав депутатов работает уже почти 2 года. Как раз спикер Октай Асадов руководит делегацией своей страны в межпарламентской ассамблее СНГ. В Сочи белорусский Президент открыто высказался о необходимости реформ объединения в целом и, в частности, о том, что от парламентской структуры Содружества ждут большего. Большей активности и конкретных предложений. Это принципиальная позиция белорусской стороны. Александр Лукашенко по себе знает, что такое "депутатский хлеб". Поэтому и настаивает, что парламентская площадка Содружества – важное место для диалога, но работать должна результативнее.

Беларусь и Азербайджан – давние партнеры. На международной арене заодно. Регулярные встречи лидеров способствуют продвижению экономического сотрудничества. В текущем году преодолели торговый негатив - товарооборот пошел вверх. По итогам этого неполного года в общей копилке уже почти 100 миллионов долларов. Основа нашего экспорта в Азербайджан – товары машинпрома, деревообработки, шины, продукты питания, лекарства. Беларусь импортирует из Азербайджана изделия из алюминия, продукцию нефтехимии, машиностроения и сельского хозяйства.

Спикер азербайджанского парламента еще до начала политической карьеры на протяжении многих лет занимал ответственные посты в промышленном секторе. Понимает, насколько важна эта сфера. Позитивный пример промышленной кооперации стран - Гянджинский автомобильный завод. Здесь выпустили уже почти 10 тысяч тракторов и почти 4 тысячи грузовиков. В сентябре между МТЗ и предприятием в Гяндже подписан контракт на поставку до конца года дополнительно более 400 тракторов. Интересно работать вместе, но не меньше интересует производителей Беларуси и Азербайджана продвигаться и на рынки третьих стран. Например, Турции, Ирана. С этого года активно развивается сеть продовольственных магазинов под брендом "Белорусский". Первыми качество наших продуктов оценили бакинцы. Ответный ход азербайджанцев – свой торговый дом в Минске, который открылся весной.

Это не магазин, а, скорее, витрина возможностей Азербайджана. От масла и вина до текстиля. Торговый дом будет налаживать прямые контакты между производителями и потребителями азербайджанских товаров. Васиф Исмайылов уже больше 10 лет работает в Беларуси – открытие подобной экспозиции назрело.

Сейчас у нас работают больше полусотни компаний с азербайджанским капиталом. Беларусь в свою очередь имеет в этой стране около 70 представительств. Азербайджанские инвестиции присутствуют в республике. Это хорошо, но можно и больше, считает Фарман Юсубов, предприниматель с азербайджанскими корнями. Минск стал его вторым домом. Сюда он переехал в середине 90-ых. Выучился на менеджера-экономиста, поработал торговым агентом, открыл свою фирму. Небольшое производство. В Беларуси у него родилась и дочка. Последние 8 лет писал научный труд – посвятил монографию отношениям Беларуси и Азербайджана. По специальным расчетам предпринимателя, Минск и Баку имеют потенциал для увеличения товарооборота по меньшей мере в 4 раза.

Именно активность бизнеса может стать драйвером роста для общей экономики стран. Перспективной называют сферу промышленности – прорабатывается возможность СП по бытовой технике и сельхозмашинам. Потенциал видят в строительстве и банковской сфере. Бизнес уж точно не упустит выгоду. А с подачи парламентариев в эту работу будут активно включаться и регионы двух стран.