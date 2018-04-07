Президент встретился с министрами иностранных дел СНГ

6 Апреля 2018 15:02

Беларусь выступает за выработку приемлемых для всех принципов сотрудничества в Европе. Сегодня об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел СНГ.

Практическим шагом в этом направлении станет запланированная на май в Минске экспертная конференция "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". Также до конца года в Беларуси пройдут антитеррористическая конференция ОБСЕ и заседание Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Эти форматы диалога полностью укладываются в масштабную мирную инициативу белорусского лидера под условным названием "Хельсинки-2". Первый хельсинский процесс, как известно, позволил Европе и миру относительно быстро и безболезненно выйти из гонки вооружений и холодной войны в конце прошлого века. Аналогичного результата от политиков ждут и сегодня.

Свои инициативы предложены Беларусью и в формате Содружества Независимых Государств. В частности, по актуальному сегодня силовому блоку. Так, к 2025 году должна быть создана объединенная система воздушно-космической обороны Содружества, заявил Президент. А под эгидой ООН выработана Глобальная стратегия противостояния новым вызовам и угрозам. Отреагировала Беларусь и на резонансные дела, связанные с возможным применением оружия массового поражения в Европе и Африке. До конца года официальный Минск намерен провести региональную встречу по выполнению резолюции Совбеза Объединенных Наций о предотвращении распространения оружия массового уничтожения. 5 лет назад Беларусь уже проводила подобный региональный саммит, отметил Президент.

В ходе встречи с министрами иностранных дел Содружества белорусский лидер поздравил Российскую Федерацию с достойно проведенными президентскими выборами и пожелал азербайджанскому народу также сделать выбор в пользу укрепления своего государства. Выборы Президента в Азербайджане состоятся 11 апреля.