Президент встретился с главой Госкомитета судебных экспертиз

1 Февраля 2018 12:00

Объективное и честное расследование преступлений. Об этом шла речь на встрече Президента Александра Лукашенко с главой Госкомитета судебных экспертиз Андреем Шведом.

Почти 5 лет назад ведомство было создано в итоге реформ судебно-экспертной системы. Тогда стало понятно, что структуре нужен особый статус. Ведь от работы этих специалистов очень многое зависит - не просто поиск истины в уголовных, административных или экономических делах. Но зачастую судьбы и жизни людей. Создание госкомитета позволило повысить эффективность работы и решить многолетние проблемы от недостатка финансирования до износа оборудования и кадровых вопросов. Решена проблема оперативности экспертного сопровождения борьбы с преступностью. Ежегодно госкомитет выполняет более 340 тысяч экспертиз. Максимум за месяц выполняются почти все исследования. А вот число повторных - сократилось. Большой объем работы проделан в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Есть возможность в течение часа исследовать любые психотропы. Оперативно принимаются решения по включению новых наркотиков в список запрещенных. Опыт организации судебно-экспертной работы в стране получил высокую оценку зарубежных коллег.