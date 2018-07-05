Президент встретился с военной элитой страны

Каждый год в начале июля (а эти дни наполнены особым значением) сразу после празднования Дня Независимости Президент встречается с военной элитой страны. В одном зале те, кому уже завтра предстоит решать непростые задачи по поддержанию боеготовности нашей армии - выпускники высших военных учебных заведений и те, кто своим примером доказывает: быть защитником Родины - дело чести. Каждый из них, работая в своей сфере, занят главным - обеспечением безопасности в нашей стране. Статные, собранные, немногословные - те, кто по праву достоин высокого признания. Александр Лукашенко вручил генеральские погоны офицерам и объявил благодарность выпускникам.

О тех, кто защищает Родину по всем фронтам, Наталья Бреус.

Свой путь в армию теперь уже генерал Александр Науменко начинал именно с суворовского училища. Но тогда и представить не мог, что через 30 лет возглавит эту кузницу военных кадров. В этом году училище празднует свой 65-ый юбилей.

Именно коробка суворовцев открывает парадное шествие в День Независимости. Своей выправкой и юношеским задором ребята задают ритм движения всей колонны военных. Очень ответственно. Выбирают лучших, так что мальчишки стараются. Конкурируют за право быть среди тех, кто чеканит шаг на параде. Тут уж не до гаджетов - спартанские условия, дисциплина, постижение азов военного дела. Алые погоны обязывают держать марку на параде да и по жизни. Почти все выпускники училища, где растят настоящих патриотов, впоследствии связывают свою карьеру именно с силовыми структурами.

Традиция суверенной Беларуси - отмечать заслуги выпускников военных вузов и вручать генеральские погоны именно в начале июля, когда в разгаре торжества главного праздника белорусской государственности. Как знак особого уважения к офицерскому корпусу.

Белорусы как никакая другая нация ценят мир, безопасность и независимость. С такими словами к офицерам обращается главнокомандующий. Эти важнейшие достижения нашего народа нуждаются в надежной защите. Особенно сегодня, когда на планете идут вооруженные конфликты, а система международной безопасности проходит самую серьёзную проверку на прочность за долгие десятилетия. Миролюбивая политика Беларуси как никогда кстати.

Вооруженные силы постоянно совершенствуются, пополняются техническими новинками. В этом можно было убедиться и на парадном шествии в Минске - Беларуси было что показать. От прошедших модернизацию бронетранспортеров до "Богатырей" или "Драконов". Последние - пример успешного партнерства Беларуси и Китая. Впервые перед широкой публикой был белорусский "Шершень" на платформе отечественного "Волата" и противотанковый робот "Богомол". Сегодня разработками и производством подобных систем занимаются только несколько высокотехнологичных государств, среди которых и Беларусь.

Конечно, главная мощь национальной армии - это кадры, люди. Именно от них зависит боеспособность и слаженность Вооруженных сил.

Во Дворце Независимости сегодня собрались лучшие офицеры различных силовых структур. Многие выпускники успешно окончили факультеты Военной академии, а кто-то проходил обучение в российских университетах. Военная элита - статные, немногословные. Именно на их плечах держится наша безопасность.

В силовом корпусе у каждого своя задача. Органы внутренних дел стоят на страже интересов личности, общества и государства. Предупреждение опасных ситуаций - дело спасателей. И здесь для них выделяют особо важную и ответственную сферу деятельности - обеспечение безаварийной эксплуатации Белорусской АЭС. Важный месседж от Главы государства звучит для пограничников и спецслужб.

За отличные успехи в учебе Президент лично вручает благодарность выпускникам военных вузов. На память лучшим и командирские часы.

В этот день стало больше в Беларуси и генералов. В высший офицерский состав помимо Александра Науменко вошли еще несколько офицеров. Очередные воинские звания генерал-майора Вооруженных сил получили Андрей Федин и Александр Панфёров. Это, конечно, приятно, но под грузом генеральских погон отчетливее понимаешь насущные вопросы безопасности.

Генеральское пополнение и у МВД - Иван Кубраков и Александр Астрейко. Это главные милиционеры в Витебском и Брестском регионах. Персональное звание государственного советника таможенной службы третьего ранга присвоено Андрею Ковальчуку.

Уже после торжественной части общение за символическим бокалом шампанского. Первый тост за офицеров, которые должны быть достойными защитниками Отечества. И благодарность от Президента за подготовку парадного шествия на высоком уровне.





Приятно, когда твои заслуги видят и отмечают. И хоть во Дворце Независимости собрались люди с военной закалкой, все равно чувствовалось: волновались, ведь впереди у них новый этап в жизни и в работе.

Конечно, учеба, для офицерского корпуса была нелегкой. Но жизнь еще куда сложнее. Ведь не случайно говорят: хочешь мира - готовься к войне. Подготовка офицеров - это подготовка ответственных профессионалов. Они служат разных ведомствах, но главное для всех - это защита национальных интересов, поддержание мира и спокойствия.