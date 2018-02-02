Президент вручил дипломы академика, доктора наук, аттестаты профессора

2 Февраля 2018 15:01

Беларусь по праву гордится научной элитой страны, и главное наше богатство - это люди. Сегодня с такими словами Президент обратился к ученым, которые собрались во Дворце Независимости.

Здесь прошла церемония вручения дипломов академика и члена-корреспондента Академии наук, доктора наук и аттестатов профессора. Это признание заслуг настоящих профессионалов своего дела. Они долгое время работали над уникальными исследованиями, которые продвигают белорусскую науку. Сегодня одним из ключевых условий успешного развития являются инновации в промышленности и АПК, создание новых материалов и технологий в машиностроении и электронике, химии и биологии, медицине. Эти сферы определяют уровень жизни людей.

Присужденные звания - это не только дань заслугам, но и большой кредит доверия. Президент не скрывал, что ученых готовы поддерживать, но всегда ждут большего. Несмотря на торжественность момента, Александр Лукашенко призвал научную элиту к открытому общению - использовать эту встречу для диалога. Разговор за чашкой чая располагал к откровенной беседе. Представители научной элиты делились своими мнения на злобу дня. Это создание научных школ в медицине, внедрение промышленных разработок в производство. В преддверии Олимпиады затронули роль спортивной науки. Говорили и о вкладе белорусских умов в решение вопроса продовольственной безопасности.