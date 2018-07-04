Президент Узбекистана и Генсекретарь ООН поздравили Главу государства и белорусский народ с Днем Независимости

Беларуси отметила главный государственный праздник. В местах гуляний не зафиксировано ни одного происшествия. Об этом заявили в МВД Беларуси.

И в эти дни теплые слова от друзей и партнеров продолжают поступать со всего мира. Многочисленные поздравления с Днем Независимости пришли на адрес Президента нашей страны.

От имени многонационального народа Узбекистана и от себя лично Александра Лукашенко и белорусов поздравил Президент Шавкат Мирзиёев.

"За прошедшие годы Минск благодаря проводимой Вами всесторонне выверенной и дальновидной политике достиг впечатляющих результатов в сфере госстроительства, обновления и модернизации экономики и общества", - говорится в послании.

Теплые поздравления адресовал и Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. "Организация Объединенных Наций обогащается разнообразием своих членов, и наша миссия укрепляется, когда мы, народы, объединяемся для сохранения ценностей, закрепленных в нашем уставе. В период глобальных вызовов и большого потенциала эти идеалы являются тем, что может удерживать нас вместе", - отметил Генсекретарь ООН.

Главу государства и белорусский народ поздравили президенты стран-партнеров в рамках ЕАЭС, СНГ, Евросоюза, Африканского континента и азиатского региона.