Президент указом утвердил тарифы на ЖКУ для населения на этот год

5 Января 2018 15:01

Президент Александр Лукашенко указом утвердил тарифы на ЖКУ для населения на этот год. В расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг стоимость повысится в пределах 5 долларов. Это позволит обеспечить уровень возмещения населением затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг в размере более 70 %. Подробности в следующих выпусках.