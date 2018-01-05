Президент
5 Января 2018 15:01
Президент указом утвердил тарифы на ЖКУ для населения на этот год
Президент Александр Лукашенко указом утвердил тарифы на ЖКУ для населения на этот год. В расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг стоимость повысится в пределах 5 долларов. Это позволит обеспечить уровень возмещения населением затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг в размере более 70 %. Подробности в следующих выпусках.
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