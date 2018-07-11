Президент требует заняться развитием Белыничского района

Президент Александр Лукашенко требует заняться развитием Белыничского района и на примере СПК "Колхоз Родина" организовать в регионе эффективные сельскохозяйственные производства. Соответствующие поручения Глава государства дал во время рабочей поездки в Могилевскую область. Президент констатировал, социально-экономические показатели района упали. По мнению Главы государства, району необходимо ориентироваться на опыт «Колхоза Родина», где создано успешное производство благодаря инновационным подходам к работе и хозяйственному отношению к делу. За значительный вклад в развитие сельского хозяйства и высокие производственные показатели коллектив легендарного СПК «Колхоз Родина» удостоен благодарности Президента.

«Родина» - это крепкое хозяйство в Белыничском районе. Здесь делают ставку на молоко и мясо. И имеют лучшие показатели в районе и области. Без малого 40 лет хозяйство возглавляет Александр Лапотентов. Он вдохновляет команду СПК развиваться. Сегодня в «Родине» намолачивают свыше 40 процентов всего зерна в районе. Два года назад здесь отстроили ферму на 1200 голов. Ее возвели за счет собственных средств. Александру Лукашенко доложили о заготовке травяных кормов и готовности к уборке урожая в стране в целом, Могилевской области и Белыничском районе.

В Беларуси к уборке зерновых приступили 4 области. Массовая кампания начнется в начале следующей недели. Вот как оценил подготовку хозяйств к страде министр сельского хозяйства Леонид Заяц.

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