Президент с сыновьями работал на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине

22 Апреля 2018 09:00

В Беларуси прошел республиканский субботник. На многих значимых объектах кипела работа. От традиций наведения порядка не отступил и Глава государства.

Президент с тремя сыновьями работал на благоустройстве Трофимовой криницы на своей малой родине возле агрогородка Александрия в Могилевской области. Она была восстановлена несколько лет назад по поручению Александра Лукашенко. Вода в роднике освященная и уникально чистая. За ней едут люди из всех окрестных районов, а нередко и из России. Теперь это место по-настоящему преобразилось. Здесь высадили деревья, благоустроили территорию: выложили каменную дорожку, посадили цветы и окрасили беседки. Даже смастерили скворечники. Трудились сразу несколько бригад. На этот раз всё совпало: республиканский субботник прошел в Год малой родины. Президент рассказал о масштабном плане возрождения малых деревень и агрогородков.

Президент в неформальной обстановке пообщался с журналистами. Атмосфера этого места располагала к душевному разговору. Александр Лукашенко рассказал об истории своей малой родины. Беседа на Трофимовой кринице получилась нестандартной, и надо сказать, что такой формат общения с белорусским лидером пришелся представителям СМИ по душе. Видимо, на всех сказалась магия этого места, которое действительно заметно преобразилось после ударного трудового дня.