13 Октября 2017 17:00

Сегодня на совещании с представителями силовых структур Президент рассмотрел ряд уголовных дел, которые находятся у него на контроле. Кроме того, были рассмотрены оперативно-следственные материалы в отношении работы руководителей республиканского и местного уровней, а также противоправных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. По итогам совещания Президентом был принят ряд кадровых решений, в том числе касающихся Оперативно-аналитического центра Республики Беларусь. В связи с претензиями к их работе со стороны комиссии, созданной по поручению Главы государства, которая изучала деятельность ОАЦ, Президентом принято решение о временном отстранении от занимаемых должностей руководства и некоторых сотрудников Оперативно-аналитического центра до окончания расследования фактов, представленных Президенту.