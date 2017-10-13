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Президент рассмотрел ряд уголовных дел
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13 Октября 2017 17:00

Президент рассмотрел ряд уголовных дел

Сегодня на совещании с представителями силовых структур Президент рассмотрел ряд уголовных дел, которые находятся у него на контроле. Кроме того, были рассмотрены оперативно-следственные материалы в отношении работы руководителей республиканского и местного уровней, а также противоправных действий отдельных сотрудников правоохранительных органов и силовых структур. По итогам совещания Президентом был принят ряд кадровых решений, в том числе касающихся Оперативно-аналитического центра Республики Беларусь. В связи с претензиями к их работе со стороны комиссии, созданной по поручению Главы государства, которая изучала деятельность ОАЦ, Президентом принято решение о временном отстранении от занимаемых должностей руководства и некоторых сотрудников Оперативно-аналитического центра до окончания расследования фактов, представленных Президенту. 

  

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