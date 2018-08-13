Сырые цеха с плесенью, ободранные стены, темные помещения и ужасные условия труда. Президент раскритиковал работу Оршанского инструментального завода и дал ряд жестких поручений. Производство, ориентированное на оснащение крупных промышленных предприятий, сейчас не может в полной мере удовлетворить спрос заказчиков. Проблема в устаревшем оборудовании, а еще в банальной бесхозяйственности.

Александр Лукашенко сразу отказался от предложенного маршрута и прошел по всем помещениям завода для того, чтобы полностью оценить производственную цепочку - от приемки сырья до выпуска готовой продукции. Зашли в каждую дверь. Открылась не самая приятная картина: сваленные в кучи старые станки, темные и сырые помещения, в которых работают десятки людей.

В одном из цехов Президент поручил отремонтировать крышу и организовать производство с использованием новых станков. Их поставками займется местный завод "Красный борец". Еще одно поручение - отгородить частников от основных площадей. До этого арендаторы и заводчане пользовались одной проходной. Но главное - надо привести все в идеальный порядок. На это у чиновников не так много времени.

Рабочая поездка Президента по Витебской области продолжается. Подробности - в следующих выпусках.