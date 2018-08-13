Президент раскритиковал чиновников за недолжную работу предприятий Оршанского района

Президент подверг жесткой критике качество работы по развитию Оршанского инструментального завода в ходе рабочей поездки по Витебской области.

Местные органы власти и руководство промышленной отрасли провалили поручение Александра Лукашенко. То, что задачи не выполняются должным образом, Глава государства увидел, еще только подъезжая к заводу. Обратил внимание, что на территории не навели даже элементарный порядок. Все сделано второпях и некачественно. Еще хуже оказалась картина внутри помещений. Президент сразу отказался от предложенного маршрута и прошел по всему заводу, чтобы полностью оценить производственную цепочку: от приемки сырья до выпуска готовой продукции. Зашли в каждую дверь. Где-то оказались сваленные в кучи старые станки, дальше сырые, темные цеха с плесенью на ободранных стенах. Ужасные условия труда, в которых работают десятки людей. Производство, ориентированное на оснащение крупных промышленных предприятий, сейчас не может в полной мере удовлетворить спрос заказчиков. Проблема в устаревшем оборудовании и в банальной бесхозяйственности. В одном из цехов Президент поручил отремонтировать крышу и организовать производство с использованием новых станков. Их поставками займется местный завод "Красный борец". Еще одно поручение - отгородить частников от основных площадей. До этого арендаторы и заводчане пользовались одной проходной. Но главное - надо привести все в идеальный порядок. На это у чиновников не так много времени.

В ходе рабочей поездки Президент посетил еще ряд крупных предприятий. Ориентир для ОАО "Оршаагропроммаш" - безубыточная работа, порядок и оптимизация территории, грамотная логистика производственного процесса. Также обсуждались проблемные вопросы на местном мясоконсервном комбинате. Александр Лукашенко поручил к ноябрю 2020 года сделать его одним из лучших предприятий отрасли. Нынешняя оценка - критика хозяйственной деятельности. В частности, касательно содержания помещений и материально-технической базы.

На заводе "Техника связи", как и везде, пристальное внимание к выполнению поручений. Поверхностный подход и надежда на то, что Президент не зайдет в какой-то цех - не нормальны для любого предприятия. Тем более для ключевых производителей региона.

Напомним, о своих планах вскоре побывать в Оршанском районе Александр Лукашенко рассказал еще 7 августа на совещании с членами правительства и руководством регионов. Президент обратил внимание, что это посещение станет «лакмусовой бумажкой в работе правительства".