Президент
11 Января 2018 13:00
Президент: Работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь необходимо продолжать
Об этом Президент Беларуси заявил на совещании по либерализации визового режима. В то же время на особом контроле должны быть вопросы безопасности. Поэтому все аспекты упрощения следует обсуждать с учетом мировых факторов и мнения партнеров по Союзному государству.
Со стороны правительства прозвучали конкретные предложения по либерализации. Среди них - увеличить срок пребывания иностранцев при безвизовом въезде через Национальный аэропорт до десяти суток. Также обсуждается возможность месячного безвизового пребывания гостей II Европейских игр 2019 года.
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