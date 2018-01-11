Президент: Работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь необходимо продолжать

11 Января 2018 13:00

Об этом Президент Беларуси заявил на совещании по либерализации визового режима. В то же время на особом контроле должны быть вопросы безопасности. Поэтому все аспекты упрощения следует обсуждать с учетом мировых факторов и мнения партнеров по Союзному государству.

Со стороны правительства прозвучали конкретные предложения по либерализации. Среди них - увеличить срок пребывания иностранцев при безвизовом въезде через Национальный аэропорт до десяти суток. Также обсуждается возможность месячного безвизового пребывания гостей II Европейских игр 2019 года.